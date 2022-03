Diego Ribas - Foto:Marcelo Cortes/Flamengo

Diego RibasFoto:Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 01/03/2022 19:29

Rio - Nos últimos dias, o futebol brasileiro voltou a conviver com episódios de violência, com um indigesto e brutal cardápio variado: houve casos de confusões, brigas entre torcedores, atentados a ônibus de clubes a caminho do estádio e invasão ao gramado para agredir jogadores após revés.

Diego Ribas, do Flamengo, se manifestou nas redes sociais com a seguinte postagem a fim de pedir um "basta" e providências:



- Futebol e respeito precisam caminhar juntos. Se não nos conscientizarmos disso e se as devidas providências não forem tomadas de forma imediata e contundente, nós presenciaremos consequências cada vez mais assustadoras! Basta! - postou o camisa 10, que completou 37 anos na última segunda-feira.



A próxima partida do Flamengo de Diego será diante do Vasco, às 16h deste domingo, pela 10ª rodada do Carioca, no Nilton Santos.