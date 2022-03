Rodolfo Landim - Gilvan de Souza/Flamengo

O Flamengo estaria interessado no atacante David Neres, atualmente no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. O clube permanece em busca de um atacante de velocidade pelos lados do campo e vê o atleta como opção. A informação foi dada pelo jornalista Mauro Sant'Anna.

O jogador é um dos brasileiros que conseguiram deixar o território ucraniano nos últimos dias, visto que o país tem vivido ataques russos. Com a liga local suspensa, o atacante encontra resistência para retornar ao time em que atua. Por isso, uma volta ao futebol brasileiro não está descartada, no entanto, os valores poderiam ser um empecilho.

Segundo o jornalista, o Shakhtak quer, no mínimo, recuperar o investimento no jogador, que foi de 12 milhões de euros, aproximadamente R$ 68 milhões. Esse valor seria inviável para o Rubro-Negro, que teria interesse no empréstimo com opção de compra estipulada no contrato até dezembro. O São Paulo também estaria estudando a contratação de David Neres.

O atacante, de 24 anos, foi revelado pelo São Paulo, teve passagem pelo Ajax, antes de chegar ao Shakhtar Donetsk. O jogador foi lembrado por Tite em algumas convocações e foi campeão da Copa América de 2019 pela seleção brasileira.