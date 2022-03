Torcedores do Flamengo - Paula Reis / Flamengo

Publicado 02/03/2022 17:00

Rio - Apontado como um dos melhores elencos do Brasil, o Flamengo não deverá ter facilidade para conquistar o principal título do país em 2022. De acordo com a taróloga Mariana Fonseca, as coisas não andam boas para o Rubro-Negro e a nona taça de sua história não deverá vir esse ano.

"A energia do Flamengo no Campeonato Brasileiro 2022 tem o três de espadas, que é um sacrifício. Isso mostra que a jornada não vai ser nem um pouco fácil. Temos também o cavaleiro de espadas, que mostra que eles vão ter que usar muita tática e inteligência. Mas também temos o dez de de espadas, que é uma das cartas mais negativas do tarot. Isso mostra que é muito difícil o Flamengo ter sucesso no Brasileirão. Vai ser complicado demais ganhar esse campeonato", afirmou em vídeo divulgado no YouTube.

Apesar da previsão negativa, a vidente afirmou que os torcedores do Flamengo podem ter papel importante para ajudar o elenco a fazer uma campanha melhor e descartou a possibilidade de rebaixamento.

"Acho importante a torcida emanar energia positiva pro time, porque as cartas mostram um risco grande. Não de rebaixamento, mas as cartas estão extremamente negativas. Então a torcida pode emanar energia boa para o Flamengo não cair nessa situação, que mostra algo muito difícil", disse.