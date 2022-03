Santos, goleiro do Athletico-PR - Reprodução

Santos, goleiro do Athletico-PRReprodução

Publicado 03/03/2022 11:00

Rio - O goleiro Santos, de 31 anos, que vem sendo ventilado pelo Flamengo não foi bem na final da Recopa Sul-Americana. O jogador falhou em um dos gols do Palmeiras na vitória por 2 a 0 sobre o Athletico-PR, nesta quarta-feira, em São Paulo.

O arqueiro, que foi campeão olímpico, não conseguiu defender uma falta considerada defensável cobrada por Zé Rafael. Ventilado no Flamengo, as negociações deverão continuar agora que o clube paranaense já enfrentou a sua primeira decisão no ano.

O clube carioca busca reforços para a disputa da Libertadores. Além de um goleiro, a contratação de um zagueiro e também de um atacante são prioridades para fortalecer o elenco comandado por Paulo Sousa.