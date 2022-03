Paulo Sousa - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 02/03/2022 19:53

A terça-feira de Carnaval foi distante da folia por parte do Flamengo. Isso porque, Paulo Sousa organizou um jantar para jogadores e comissão técnica em um restaurante na Zona Oeste do Rio de Janeiro, cujo o encontro foi tratado com caráter obrigatório pelo português.



A informação inicial do encontro coletivo fora dos muros do Ninho do Urubu é do site "Coluna do Fla". E vale ressaltar que o elenco rubro-negro já havia folgado na última segunda-feira, sendo que a reapresentação para o jogo de domingo, contra o Vasco, ocorreu às 15h de ontem.

Mudanças radicais de Paulo Sousa na rotina do clube não são novidades. O treinador, cuja estreia pelo Fla aconteceu há exatamente um mês, já aderiu a um telão ao lado do campo, GPS de última geração e aparelho de realidade virtual para auxiliar na recuperação de atletas, além de adiantar os treinos para 8h da manhã e exigir refeições em grupo no CT, dentre outras determinações a fim de fortalecer a homogeneidade do plantel.



Em tempo: o jogo entre Flamengo e Vasco será realizado às 16h deste domingo, pela 10ª rodada do Cariocão, no Estádio Nilton Santos.