João Paulo, goleiro do Santos - Divulgação

Publicado 02/03/2022 20:24

Rio - O comentarista Zinho, da ESPN, questionou a possível contratação do goleiro João Paulo, do Santos, na equipe do Flamengo. Nesta quarta-feira, durante o programa "ESPN FC", o ídolo do Rubro-negro acredita que o jogador não tem "nível acima" dos atuais atletas.

"Os goleiros do Flamengo não vêm vivendo um grande momento, por isso está tendo esses rumores de contratações de jogadores para a posição. O João Paulo eu conheço muito, quando eu fui gerente de futebol do Santos participei da transição dele da base para os profissionais. Ele tem feito boas partidas pelo Santos, mas não sei se ele tem o nível acima dos goleiros que já estão no Flamengo", afirmou.

"Sem contar que a pressão no Flamengo é muito maior, não sei se ele seria o goleiro que a torcida está esperando. Vimos nos últimos dias os nomes de Santos e até Weverton. Vejo o Flamengo buscando um goleiro que chegue sem contestação, e não sei se ele é esse cara", completou.