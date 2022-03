O ex jogador Zico durante o jogo das estrelas 2021 , realizado no estádio Luso Brasileiro na cidade do Rio de Janeiro, RJ, nesta Terça-feira, 28. - DHAVID NORMANDO/FUTURA PRESS

O ex jogador Zico durante o jogo das estrelas 2021 , realizado no estádio Luso Brasileiro na cidade do Rio de Janeiro, RJ, nesta Terça-feira, 28.DHAVID NORMANDO/FUTURA PRESS

Publicado 03/03/2022 14:37 | Atualizado 03/03/2022 15:09

Rio - Arthur Antunes Coimbra, o Zico, maior ídolo do Flamengo, completa 69 anos nesta quinta-feira (3). O ex-jogador, que além de fazer história pelo Rubro-Negro, também atuou pela Udinese, da Itália, e pelo Kashima Antlers, do Japão, é até hoje o meio-campista com mais gols na história do futebol: foram 742 gols em 989 jogos disputados. No dia de seu aniversário, o Galinho de Quintino recebeu diversas homenagens de jogadores, ex-atletas e personalidades do mundo do futebol.

Entre os atletas do atual elenco do Flamengo, apenas dois homenagearam o maior ídolo do clube, até a publicação desta matéria. Curiosamente, foram os dois capitães da equipe: Diego Ribas e Everton Ribeiro.



Diego Ribas homenageia Zico em seu Instagram Reprodução/Instagram

Já os ex-atletas compareceram em peso para homenagear Zico. Uma das mensagens mais marcantes para o Galinho de Quintino, foi a de Leandro, outro grande ídolo do Rubro-Negro. O ex-lateral-direito se emocionou e teve que interromper a gravação do vídeo para o camisa 10. Confira:

"Aniversário do meu ídolo, Zico", simplicidade e humildade de Leandro pic.twitter.com/Cw59MWVgEy — Dryzinho (@Videos_Dryzinho) March 3, 2022

Além de Leandro, outros ex-atletas que atuaram ao lado de Zico também fizeram homenagens ao Galinho de Quintino, como Nunes e Bebeto.

Parabéns meu amigo galinho de Quintino @Galinho1953 . Que Deus te abençoe e te dê muita saúde. pic.twitter.com/2IRV4vHaJh — Nunes Camisa 9 (@nunescamisa9) March 3, 2022

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bebeto (@bebeto7)

Atualmente no Lyon, da França, o meio-campista Lucas Paquetá também postou fotos ao lado de Zico, e o parabenizou pelo seu aniversário. Vale lembrar que o cria da base do Rubro-Negro teve a oportunidade de atuar ao lado do Galinho de Quintino no Jogo das Estrelas, evento beneficente que ocorre todo final de ano no Rio de Janeiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas Paquetá (@lucaspaqueta)

Anderson Macula, presidente da Raça Rubro-Negra, e Washington "coração valente", ex-atacante de clubes como Fluminense e São Paulo, também prestaram homenagens ao maior ídolo do Flamengo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Anderson Macula (@andersonmacula)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Washington - Coração Valente (@w9coracaovalente)

Fora do mundo do futebol, o deputado federal Marcelo Freixo (PSB) também publicou homenagens para Zico nas redes sociais. Vale lembrar que o deputado é flamenguista declarado, e constantemente publica imagens utilizando o uniforme do Clube da Gávea.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcelo Freixo (@marcelofreixo)