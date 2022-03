Santos, goleiro do Athletico-PR - Divulgação

Publicado 03/03/2022 16:30

Rio - A contratação do goleiro Santos, de 31 anos, é uma prioridade para o Flamengo e o clube carioca deverá intensificar as conversas buscando a sua contratação. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o clube carioca e o Athletico-PR deveram definir o destino do jogador nos próximos dias.

Segundo o portal, o Furacão não abre mão da multa do goleiro, que é no valor de 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 20 milhões). O Flamengo vem tentando chegar a um acordo sobre valores e pagamento. O contrato do atleta com o clube paranaense vai até 2023.

A posição de goleiro tem sido uma dificuldade para o Flamengo no começo da temporada. Ídolo dos torcedores, o veterano Diego Alves tem sofrido com problemas físicos e falhou duas vezes na partida contra o Resende. Já Hugo Souza, que vem sendo titular na maioria dos jogos, cometeu erros importantes no clássico contra o Fluminense e na final da Supercopa do Brasil contra o Atlético-MG.

Santos, de 31 anos, defende o Athletico-PR há 13 anos. Apesar de ter falhado na decisão da Recopa Sul-Americana contra o Palmeiras, ele foi um dos destaques nos últimos títulos de expressão do Furacão: duas Copas Sul-Americanas (2018 e 2021) e da Copa do Brasil em 2019. O atleta foi campeão olímpico pela seleção brasileira em Tóquio.