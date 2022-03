Ruan Miranda atuando pelo Cerrado Basquete - Reprodução/Instagram

Publicado 02/03/2022 18:03

Rio - Na noite desta quarta-feira (2), Flamengo e Cerrado Basquete se enfrentarão no Ginásio do Maracanãzinho, em confronto válido pela 17ª rodada do Novo Basquete Brasil. O confronto, marcará o reencontro de Ruan Miranda, pivô da equipe do Cerrado, com o Flamengo no Rio de Janeiro. O atleta, que possui contrato com o Rubro-Negro, está emprestado para a equipe do centro-oeste do Brasil até o final desta temporada.

Em entrevista exclusiva ao O Dia, o atleta, de 20 anos, comentou sobre o seu reencontro com o Clube da Gávea no Rio de Janeiro. Vale destacar que Ruan enfrentou o Flamengo em dezembro de 2021, em confronto realizado no Ginásio ASCEB, em Brasília. Na ocasião, o Rubro-Negro acabou vencendo o duelo por 91 a 75.

"As expectativas estão altíssimas. Eu estou um pouco ansioso para jogar, chega a dar aquele frio na barriga, pois é a minha antiga casa, onde eu passei muito tempo treinando e jogando naquela quadra. Voltar a jogar lá é bastante nostálgico, mas pretendo dar o meu melhor", comentou Ruan.

Perguntado sobre ter uma pequena vantagem por já conhecer grande parte do elenco do Rubro-Negro, o atleta disse que pode levar a melhor nessa, e ser fortalecido por conta desse conhecimento.

"Por eu conhecer um pouco do trabalho que o Flamengo faz, acredito que eu possa ter uma vantagem no jogo de hoje, exatamente por saber os pontos fortes e fracos de alguns jogadores. Isso pode me fortalecer durante a partida", revelou o pivô.

Ruan Miranda também falou sobre sua evolução nos últimos tempos, além de sua adaptação na equipe do Cerrado. O jogador também destacou que, atuando pela equipe do centro-oeste do país, conseguiu mais minutagem, podendo mostrar cada vez mais seu trabalho, e, consequentemente, obter mais destaque.

"Estou muito feliz, desde a minha chegada ao clube eu evolui muito e continuo evoluindo gradativamente a cada dia. Outro ponto que melhorou foi minha minutagem nos jogos, algo que eu não tinha no Flamengo e no Cerrado venho tendo. E estou feliz em mostrar um pouco do meu jogo representando esse clube", disse Ruan, que completou:

"Minha adaptação foi bem tranquila, tanto no time como na cidade, pois eu já conhecia Brasília e já tinha amizade com alguns atletas do elenco, então foi bem tranquilo", finalizou.

Como dito anteriormente, Ruan reencontrará o Flamengo no Rio de Janeiro pela primeira vez na noite desta quarta-feira (2). O confronto entre as duas equipes está previsto para começar às 20h (horário de Brasília), e será no Ginásio do Maracanãzinho. Atualmente, o Rubro-Negro ocupa a terceira colocação do NBB, com 37 pontos em 20 jogos disputados. O Cerrado Basquete está na 14ª posição, com 31 pontos em 23 partidas realizadas.