Vitaliy MykolenkoDivulgação

Publicado 02/03/2022 16:37

Após a invasão russa ao território da Ucrânia, que se iniciou em Kiev e se espalhou pelo país, segue sendo debatido e repleto de drama. Além da esfera política, o assunto passou a ser comentado de outras maneiras, chegando ao cenário esportivo.



No futebol, o zagueiro ucraniano Vitaliy Mykolenko, que defende, atualmente, as cores do Everton, da Inglaterra, detonou Artez Dzyuba, atacante do Zenit, da Rússia, e capitão da seleção de seu país.

Após marcar o russo em um storie do Instagram, Mykolenko enviou um texto ao atacante repleto de sentimentos e defendendo o povo ucraniano.

"Enquanto você permanecer em silêncio, com vadias, com seus companheiros idiotas, cidadãos pacíficos são assassinados na Ucrânia. Você ficará trancado em sua caverna pelo resto de sua vida e, acima de tudo, a vida dos teus filhos. Estou feliz!", ironizou o atleta.

No último dia 28, a FIFA suspendeu a participação da Rússia da Copa do Mundo do Catar, que será disputada neste ano. Além disso, a decisão, que foi tomada em conjunto com a UEFA, envolve as seleções masculinas, femininas e de base.

Os clubes da Rússia também foram punidos das principais competições. O Spartak Moscou, por exemplo, deu 'adeus' à Liga Europa após a decisão. A Rússia poderá recorrer da decisão ao TAS (Tribunal Arbitral do Esporte).