Publicado 02/03/2022

Rio - Após o sucesso de Jorge Jesus e Abel Ferreira, os clubes brasileiros parecem estar apostando em técnicos estrangeiros para esta temporada. Até o momento, nove clubes da Série A são comandados por treinadores que não nasceram no Brasil. Na opinião de Edmundo, a aposta dos técnicos gringos não deverá durar muito tempo.

"Os times brasileiros tem como meta principal contratar um técnico estrangeiro. Por quê? Por causa de Jorge Jesus, Abel Ferreira… a gente lembra muito dos que fizeram sucesso, e esquece outros que vieram aqui e não tiveram tanto sucesso. Eu acho que é uma questão de time, daqui a pouco algum técnico brasileiro volta a fazer sucesso e os técnicos brasileiros voltarão a ser procurados pelos grandes times", afirmou em participação no programa Terceiro Tempo da Band.

Edmundo fez questão de destacar o trabalho de Abel Braga. O Fluminense, comandado pelo veterano, emplacou uma sequência de dez vitórias no começo da temporada.

"Os técnicos brasileiros estão aí e se reinventam. O Abel Braga assumiu o Flamengo, antes do Jorge Jesus, foi muito criticado, enfim. Os jogos diziam até que as pessoas elogiavam ele porque bebiam vinho na casa dele. Aí ele vai para o Inter, quase é campeão brasileiro, e agora ´está no Fluminense fazendo um excelente trabalho. acontece", afirmou.