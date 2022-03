Fluminense venceu os dois confrontos contra o Millionarios, da Colômbia - Lucas Merçon / fluminense

Publicado 02/03/2022 15:06

Rio - O Fluminense, que venceu o Milionarios, da Colômbia, na última terça-feira (1), é o clube da elite do futebol brasileiro com o melhor aproveitamento em 2022. A equipe comandada pelo técnico Abel Braga só teve um tropeço na temporada: a derrota para o Bangu, na primeira partida do Tricolor na temporada, no dia 27 de janeiro. De lá pra cá, foram 10 jogos e 10 vitórias do Clube das Laranjeiras.

Perguntado sobre a invencibilidade de sua equipe, o treinador Abel Braga comentou sobre essa sequência de vitórias do Tricolor.

"Não gosto de individualizar. Eu quero é continuar com essa invencibilidade, isso é que tá muito bom. Nós tentamos jogar e só conseguimos lá fora depois da expulsão. Nós tínhamos essa jogada combinada, não foi muito bem feita, mas de toda maneiras ela entrou, aconteceu o resultado e eu tô muito feliz. Aquilo que eu acho que falta. Conversamos entre nós, vamos melhorar, vamos resolver. Mas você ganhar 10 jogos consecutivos, se não estiver bom, não sei quando vai estar", disse Abel logo após a vitória sobre a equipe colombiana.

Confira o ranking do aproveitamento dos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro em 2022. A informação sobre as estatísticas é dos sites "OGol" e "FootStats".

1. Fluminense - 90,9%



2. Cuiabá - 83,3%



3. Palmeiras - 75%



4. Atlético-MG - 74,1%



5. Fortaleza - 71,4%



6. Corinthians - 70,8%



7. Flamengo - 70%



8. Goiás - 70%



9. Coritiba - 63,6%



10. Ceará - 62,5%



11. Atlético-GO - 59,3%



12. Botafogo - 59,3%



13. Red Bull Bragantino - 59,3%



14. São Paulo - 55,6%



15. Athletico-PR - 54,5%



16. América-MG - 51,9%



17. Internacional - 50%



18. Santos - 43,3%



19. Avaí - 30,3%



20. Juventude - 29,6%