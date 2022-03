Abel Braga - Lucas Mercon / Fluminense

02/03/2022

Rio - Sem dificuldades, o Fluminense voltou a vencer o Millonarios e avançou na Libertadores. Após o fim da partida, o técnico Abel Braga exaltou o clima que os torcedores tricolores conseguiram fazer em São Januário que empurrou a equipe carioca rumo a vitória e a classificação.

"O ambiente aqui em São Januário foi incrível. Não esperava um ambiente tão bom, tipo alçapão. O primeiro tempo não foi tão legal, mas esse ambiente que o torcedor criou deu uma sustentação para o segundo tempo muito legal. Os gols foram de uma plasticidade legal pra quem está assistindo. Que essa vibração do segundo tempo continue. Mas a do primeiro, teve humildade de reconhecer que aquele momento nós demos a bola pro adversário, mas não podia ter dado o domínio. Houve uma certa insegurança. No intervalo, eu não modifiquei, e a coisa melhorou", disse.

O resultado fez o Fluminense ampliar a sequência positiva na temporada para dez vitórias. Abel Braga admitiu que ainda há como evoluir, mas preferiu destacar a marca alcançada.

"Não gosto de individualizar. Eu quero é continuar com essa invencibilidade, isso é que tá muito bom. Nós tentamos jogar e só conseguimos lá fora depois da expulsão. Nós tínhamos essa jogada combinada, não foi muito bem feita, mas de toda maneiras ela entrou, aconteceu o resultado e eu tô muito feliz. Aquilo que eu acho que falta... Conversamos entre nós, vamos melhorar, vamos resolver. Mas você ganhar 10 jogos consecutivos, se não estiver bom... Não sei quando vai estar bom" disse.