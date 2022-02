Goleiro Fábio - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 28/02/2022 16:45

Rio - A experiência e excelente partida do goleiro Fábio na última terça, na vitória por 2 a 1 sobre o Millonarios, na Colômbia, pelo jogo de ida da Libertadores, garantiu a titularidade na equipe que irá enfrentar o jogo de volta nesta terça-feira (29), em São Januário. A informação é do portal "NETFLU".

No jogo de ida, o veterano decidiu a partida e determinou a vitória de virada do Fluminense após pegar um pênalti na etapa final. Além disso, com o risco de levar um gol no jogo de volta e decidir a terceira fase na disputa de pênaltis, o goleiro Fábio será mantido para manter a segurança do Tricolor.

No último sábado (26), o goleiro Marcos Felipe jogou com o time reserva na vitória por 2 a 0 sobre o Vasco, no Nilton Santos, pela nona rodada do Campeonato Carioca, e se destacou com duas defesas difíceis e também por ter saído do estádio sem sofrer gols.