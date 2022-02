Abel Braga pode conquistar terceira Taça Guanabara pelo Fluminense - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 27/02/2022 20:44

Rio - Líder da Taça Guanabara, o Fluminense está a uma vitória de conquistar o título da competição pela décima primeira vez. Com o empate do Flamengo contra o Resende, o Tricolor abriu vantagem de quatro pontos na competição, faltando duas partidas para o término da primeira fase do Campeonato Carioca.

O Fluminense pode garantir o título caso vença o Resende, no próximo sábado, em Volta Redonda. Além desse compromisso, o Tricolor ainda vai encarar o Boavista, na última rodada, no próximo dia 13, em Bacaxá.

O clube das Laranjeiras lidera a competição com oito vitórias e apenas uma derrota. Tradicional torneio do futebol carioca, a Taça Guanabara já teve vários formatos em sua história. Na atual edição, a equipe que terminar a primeira fase do Estadual em primeiro fica com o título.

O Tricolor não conquista o título desde 2017, quando comandado por Abel Braga, acabou derrotando o Flamengo na final na decisão por pênaltis. Aliás, as últimas duas conquistas de Taça Guanabara pelo Fluminense foram sob o comando de Abel. Antes de 2017, o Flu levou o título em 2012, quando bateu o Vasco na decisão.