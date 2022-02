Abel Braga no treino do Fluminense - Lucas Merçon/ Fluminense

Publicado 27/02/2022 10:32

Depois de vencer o Vasco com o placar de 2 a 0 neste sábado (26), no Engenhão, o Fluminense carimbou o resultado que precisava para alcançar triunfo sobre todos os clássicos no Carioca, já que o Tricolor já havia passado pelo Flamengo e pelo Botafogo. Agora de olho na Libertadores, jogo de volta contra o Millonarios (COL), que acontece na terça-feira (1), às 21h30, em São Januário, Abel Braga afirmou que pode usar algumas peças que entraram em campo na tarde deste sábado.

"Vamos analisar esse grupo que atuou hoje, porque terça-feira pode ser que a gente coloque alguma coisa desse pessoal que atuou com brilhantismo muito grande.", disse.

Temos muita consciência de que temos duas equipes. Vencemos porque acreditava nos jogadores, nessa equipe, foi praticamente a que ganhou do Volta Redonda com uma atuação também muito boa. O mais importante é a relação humana que tem nesse grupo, um torce pro outro. Hoje ficou provado que não tem time A ou B, o Fluminense tem um grupo bom, dois bons times para disputar muitas competições no ano. É dessa maneira que eu vejo. Alguns jogadores começam a se destacar, outros nem tanto. Estamos crescendo como um todo - completou o treinador.

O treinador também gostou do dinamismo do elenco em campo. Segundo ele, o Fluminense teve mérito de seguir buscando o jogo, mesmo com o placar construído já no primeiro tempo.

- Foi uma partida realmente muito boa, pela posse, pelo dobro de passes na bola, pelas finalizações. Nunca abdicamos de atacar. Claro que com 2 a 0, tentamos chamar o Vasco mais um pouco pra cima da gente, pra tentar contra-ataque, principalmente que já estávamos com Willian descansado, Luiz Henrique, Matheus Martins. Bom jogo, bom resultado e não dá pra gente, lamentavelmente, curtir direito, porque na terça já temos outro decisivo.

A ausência de Fred é algo que pode desfalcar o time, de alguma forma, mas Abel disse que ele se recuperará e que terão jogos em que ele será mais importante que Cano e outros não, mas o que vale é o atleta estar inteiro.

"Hoje, nós fundamentalmente fizemos um jogo mais pelo corredor central. O Vasco joga muito de fora pra dentro, mas nós queríamos aproveitar aquele corredor colocando um jogador a mais no meio. Chegamos muitas vezes no fundo do campo, com cruzamente, bola pra trás, com jogador de área é muito bom. É um jogador que a gente espera, vai se recuperar e depois vai brigar pela posição. Em alguns jogos vai ser mais importante que o Cano, outros não. E eu não vou abdicar disso, vou fazer o que a minha consciência mandar. Independente de nome ou de valor, quero todo mundo inteiro, que é o mais importante.", finalizou.