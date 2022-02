Germán Cano e Fred - Divulgação

Germán Cano e FredDivulgação

Publicado 25/02/2022 21:41

Rio - O centroavante Fred terá um mês pela frente para poder se recuperar de uma lesão no músculo anterior da coxa direita. Na última terça-feira, o jogador se contundiu contra o Millonarios, pelo jogo de ida da Libertadores e precisou deixar o campo ainda no primeiro tempo. A informação é do jornalista Victor Lessa, da Rádio Globo/CBN.

A lesão sofrida por Fred é de grau 2, sendo um pouco menos grave do que era esperado pelo departamento médico do Fluminense. A previsão de retorno foi especulado para ser dentro de um mês.

Na ausência de Fred, o Fluminense poderá contar com Germán Cano no jogo de volta contra o Millonarios, em São Januário, na próxima terça-feira. Por outro lado, o centroavante e ídolo tricolor não é o único lesionado, pois John Kennedy ainda se recupera de uma cirurgia no pé.