26/02/2022

Falta só o Vasco. Depois de vencer o Flamengo por 1 a 0 e passar pelo Botafogo com o placar de 2 a 1, o Fluminense enfrenta o Gigante da Colina neste sábado (26), às 17h, no Estádio Nilton Santos. Com aproveitamento de 100% em clássicos na temporada e buscando manter os triunfos, Nonato destacou a importância da partida e descartou pensamentos em Libertadores neste momento.

"Antes de mais nada, a gente sabe que clássico é clássico, já há um fator especial por ser contra um grande rival aqui no Rio. E, além disso, existe a disputa pela liderança. A gente sabe da importância dessa partida e o que ela pode nos trazer, é um jogo muito importante mesmo. Faltam três rodadas e a gente está na frente. Sabemos que uma vitória nos garante nessa posição. É pela vitória que a gente vai brigar desde o começo", afirmou o camisa 8.

O meio-campista chega mais leve para o confronto deste sábado, visto que conseguiu marcar seu primeiro gol pelo Tricolor na última rodada, contra o Volta Redonda. O placar foi de 3 a 0, completo por gols de Manoel e Calegari.

“Já era uma vontade que eu tinha há bastante tempo. Já tive gol anulado, bola que passou perto, lances que criaram em mim uma expectativa, mas que não se converteram. Eu sabia que na hora certa ia sair e venho trabalhando muito forte para isso, que esse tenha sido o primeiro de muitos esse ano”, celebrou.

Visando bom aproveitamento na partida desta tarde, a provável escalação de Abel Braga é: Marcos Felipe; Calegari, Manoel, Luccas Claro, Pineida; Nonato, Wellington; Jhon Arias, Ganso, Nathan; Germán Cano.