Ganso - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 27/02/2022 15:00 | Atualizado 27/02/2022 15:07

Rio - No Fluminense desde 2019, Paulo Henrique Ganso viveu nos dois últimos anos momentos de quase esquecimento no elenco tricolor. A exceção do duelo contra o Barcelona, em Guayaquil, pelas quartas de final da Libertadores, no ano passado, em que começou como titular, mas sofre uma lesão no braço, o meia praticamente não entrou em campo em nenhum jogo importante do Tricolor em 2020 e 2021. No entanto, a temporada de 2022 começa com ares de renascimento para o meia. Após entrar na vitória sobre o Millionarios, pela Libertadores, na Colômbia, o meia foi protagonista no clássico contra o Vasco, no último sábado, com duas assistências.

Na temporada passada, Ganso iniciou o ano como terceira opção para a posição de armador. Estavam à frente dele: Nenê e Cazares. Apesar da temporada ruim do Vovô, que acabou parando no Vasco, e do equatoriano, que não conseguiu desenvolver nada além de alguns lampejos em jogos contra o River, Santa Fe, pela Libertadores, e contra o Sport, no Brasileirão, Ganso ainda assim teve poucas chances. Na partida contra o Barcelona fazia um bom jogo, porém, uma lesão ainda no primeiro tempo fez com que ele não jogasse mais na temporada.

O ano de 2022 começou parecendo que a mesma história iria se cumprir. Sem Cazares, que deixou o clube rumo ao futebol da Ucrânia, Ganso era considerado a segunda opção de Nathan, contratado com status de titular. Demorou um pouco, mas o meia teve a sua primeira oportunidade contra a Portuguesa. Depois entrou em campo contra o Nova Iguaçu. Na primeira oportunidade como titular, o camisa 10 teve boa atuação na vitória contra o Volta Redonda.

Com moral com os torcedores e com Abel dando oportunidades, Ganso teve oportunidade no jogo mais importante do ano contra o Millionarios e se saiu bem. No clássico contra o Vasco, o meia teve grande atuação e comandou a vitória incontestável contra o maior rival. A titularidade ainda parece um pouco distante do camisa 10, porém, o meia, que vive seu melhor momento no Fluminense desde 2019, parece já ter deixado claro que será peça importante no elenco comandado por Abel Braga.