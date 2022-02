Fábio pegou pênalti de David Silva e foi decisivo para vitória do Fluminense sobre o Millionarios - AFP

Publicado 25/02/2022 21:30

Rio - Um vídeo nas redes sociais flagrou o momento em que torcedores do Millonarios proferiram ofensas racistas a jogadores do Fluminense durante a partida na última terça-feira. O Tricolor venceu por 2 a 1 no Estádio El Campín, em Bogotá, na Colômbia, pelo jogo de ida da segunda fase da Libertadores.



O vídeo foi publicado no TikTok “Los Tribuneros”, de torcedores do Millonarios, mas apagado depois. Mesmo assim, tricolores tem divulgado as imagens nas redes sociais e cobrado alguma ação da Conmebol. Há gritos de “macacos, macaquinhos de favela” após o gol de David Braz.

A reportagem tentou entrar em contato com o Fluminense para saber sobre possíveis ações, mas não obteve resposta. A conta que publicou o vídeo foi excluída das redes sociais.