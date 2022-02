Torcida do Milionarios - Reprodução

Publicado 25/02/2022 18:54

Rio - Após ser derrotado para o Fluminense, na última terça-feira (22), o Milionarios, da Colômbia, possui uma grande missão: vencer da equipe Tricolor no Rio de Janeiro. O confronto, será realizado na próxima terça-feira (1), no Estádio São Januário. Enquanto muitos achem um desafio muito difícil para a equipe colombiana, alguns discordam e já se preparam para a partida. Um grupo de dez torcedores enfrentou 20 dias de viagem, até chegar ao Rio de Janeiro para assistir ao confronto. A informação é do portal "GE".

No entanto, as coisas não estão sendo fáceis para os colombianos. Embora estejam alegres com a oportunidade de ver seu time jogar no Brasil, os torcedores vieram praticamente sem dinheiro, de carona em carona até chegar ao Rio de Janeiro, fazendo com que houvesse um desgaste muito grande na viagem. Além disso, alguns dos fãs do Milionarios que vieram para a Cidade Maravilhosa, não possuem ingresso para a partida, e pedem ajuda financeira para comprá-lo.

Este grupo de torcedores costuma passar grande parte do seu tempo na bilheteria do Maracanã, em busca de doações de dinheiro a quem passa no local, tanto para comprar os ingressos para o confronto, quanto para poderem se alimentar enquanto estiverem no Brasil. O grupo garantiu ainda que "muitos outros torcedores" vão chegar no fim de semana.

Como dito anteriormente, Fluminense e Milionarios se enfrentaram na próxima terça-feira (1), às 21h30 (horário de Brasília) no Estádio São Januário, pelo duelo de volta da segunda fase da Copa Libertadores da América.