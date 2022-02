John Kennedy - Reprodução

Publicado 24/02/2022 16:15

Rio - Lesionado com uma fratura no pé, após se lesionar em uma pelada nas férias, o atacante John Kennedy não deverá ser punido pelo Fluminense, ao menos no momento. De acordo com informações do portal "NetFlu", o clube carioca e o staff do jovem não irão se pronunciar em relação ao caso.

O jogador, de 19 anos, se machucou durante o período de férias que teve após disputar a Copa São Paulo de Juniores. Ele se submeteu a uma operação na região e o Fluminense não costuma divulgar prazo de retorno aos gramados.

John Kennedy é considerado uma das grandes promessas do Fluminense. No ano passado, ele viveu o seu melhor momento como profissional ao marcar duas vezes contra o Flamengo na vitória do Tricolor por 3 a 1 no segundo turno do Brasileiro.