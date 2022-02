Fluminense inicia venda de ingressos - Divulgação

Publicado 24/02/2022 16:10

Começou às 15h desta quinta-feira a venda de ingressos para o jogo do Fluminense contra o Millionários, valendo vaga para a próxima fase da pré-Libertadores. Os check-ins abrirão em horários diferentes para cada modalidade de sócio-torcedor. E a comercialização para não-sócios, tanto pela internet quanto nas bilheterias, terá início na sexta. O Tricolor joga terça-feira, às 21h30, em São Januário.



Sócios terão disponíveis três modalidades de acesso ao estádio: a carteirinha de sócio, o E-Ticket e o ingresso tradicional, que deverá ser retirado em um dos pontos de venda. Não-sócios deverão obrigatoriamente retirar o ingresso em um dos pontos de venda listados abaixo.



No dia da partida, a bilheteria de São Januário vai funcionar apenas para a retirada de ingressos comprados pela internet, das 10h até o fim do primeiro tempo. No sábado, haverá venda física apenas no Maracanã, das 10h às 17h.



Só poderão entrar no estádio aqueles que apresentarem comprovante e estiverem em dia com o seguinte calendário de vacinação:



- 50 anos ou mais: dose de reforço

- De 18 a 49 anos: Segunda dose (ou dose única) ou dose de reforço (caso já tenha 4 meses ou mais da segunda dose)

- Adolescentes e crianças menores de 18 anos: sem obrigatoriedade de comprovação



Mais informações sobre a venda de ingressos:

A abertura das vendas

Sócios

- Tricolor de Coração, Check-Ins e Pacote Futebol – 24/02 (quinta-feira), às 15h

- Sócio Futebol, Eterno Amor e Pacote Jogos – 24/02 (quinta-feira), às 18h

- Guerreiro – 24/02 (quinta-feira), às 21h

Vendas em nense.com.br, na aba “Ingressos”



Não-Sócios e torcida visitante: 25/02 (sexta-feira), às 10h

- Não-Sócios do Fluminense: Vendas em fluminensefc.futebolcard.com

- Torcida visitante: Vendas em millonarios.futebolcard.com

Encerramento das vendas pela internet: 28/02 (segunda-feira), às 23h59



VALORES

Arquibancada

Sócios

- Tricolor de Coração, Check-Ins e Pacote Futebol – R$ 0

- Sócio Futebol, Eterno Amor e Pacote Jogos – R$ 20

- Guerreiro – R$ 40



Não-Sócios

- Inteira - R$ 60

- Meia-entrada - R$ 30



Setor Social

Sócios

- Tricolor de Coração, Check-Ins e Pacote Futebol – R$ 0

- Sócio Futebol, Eterno Amor e Pacote Jogos – R$ 25

- Guerreiro – R$ 50



Não-Sócios

- Inteira - R$ 80

- Meia-entrada - R$ 40



TORCIDA VISITANTE

- Inteira - R$ 60

- Meia-entrada - R$ 30



GRATUIDADE: Os torcedores que tiverem direito à gratuidade deverão portar a comprovação do benefício no ato da retirada do ingresso, que poderá ser feita em qualquer um dos pontos listados abaixo. As gratuidades NÃO poderão ser retiradas no dia da partida.



RETIRADA DO INGRESSO

A retirada do ingresso é obrigatória para não-sócios. Quem precisar efetuar a troca do ingresso deverá comparecer a um dos locais de retirada portando documento oficial com foto e o voucher do ingresso, além do cartão utilizado na compra (caso a compra tenha sido realizada com cartão de terceiros, apresente uma cópia do cartão, cópia do documento do dono do cartão e declaração de próprio punho do dono do cartão autorizando a retirada). É necessário apresentar também o comprovante de vacinação.



Confira os pontos de venda e retirada

TORCIDA DO FLUMINENSE

Laranjeiras – Sede do Fluminense (Rua Álvaro Chaves, 41)

- Sexta (25/02), das 10h às 20h

- Domingo (27/02), das 10h às 20h

- Segunda (28/02), das 10h às 20h

- Terça (01/03), das 10h às 19h



Maracanã – Bilheteria 1 (Rua Professor Eurico Rabelo s/n)

- Sexta (25/02), das 10h às 17h

- Sábado (26/02), das 10h às 17h

- Domingo (27/02), das 10h às 17h

- Segunda (28/02), das 10h às 17h

- Terça (01/03), das 10h às 19h



Plaza Shopping Niterói – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Quinze de Novembro, 8)

- Sexta (25/02), das 10h às 21h

- Domingo (27/02), das 15h às 20h

- Segunda (28/02), das 15h às 20h



Nova América – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Pastor Martin Luther King Jr, 126, Loja 1406)

- Sexta (25/02), das 10h às 21h

- Domingo (27/02), das 13h às 20h

- Segunda (28/02), das 10h às 21h



Caxias Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Rod. Washington Luiz, 2.895)

- Sexta (25/02), das 10h às 21h

- Domingo (27/02), das 13h às 20h

- Segunda (28/02), das 10h às 20h



Shopping Madureira – Loja Oficial Fluminense FC (Estrada do Portela, 222)

- Sexta (25/02), das 10h às 21h

- Domingo (27/02), das 13h às 20h

- Segunda (28/02), das 10h às 21h



Barra Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. das Américas, 4.666, Loja 259)

- Sexta (25/02), das 10h às 21h

- Domingo (27/02), das 13h às 20h

- Segunda (28/02), das 10h às 21h



Partage Shopping São Gonçalo – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Presidente Kennedy, 425, Loja 321)

- Sexta (25/02), das 10h às 21h

- Domingo (27/02), das 13h às 20h

- Segunda (28/02), das 10h às 21h



TopShopping Nova Iguaçu – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Governador Roberto Silveira, 540, Quiosque 112)

- Sexta (25/02), das 10h às 21h

- Domingo (27/02), das 13h às 20h

- Segunda (28/02), das 10h às 20h



Copacabana – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Barata Ribeiro, 458, Loja D)

- Sexta (25/02), das 10h às 18h

- Domingo (27/02), das 10h às 14h

- Segunda (28/02), das 10h às 18h

- Terça (01/03), das 10h às 14h



Bangu Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Fonseca, 240, Quiosque 9A)

- Sexta (25/02), das 10h às 21h

- Domingo (27/02), das 13h às 20h

- Segunda (28/02), das 10h às 20h



Park Shopping Campo Grande – Loja Oficial Fluminense FC (Estrada do Monteiro, 1200, Loja 206)

- Sexta (25/02), das 10h às 21h

- Domingo (27/02), das 13h às 20h

- Segunda (28/02), das 10h às 21h



Américas Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. das Américas, 15500, Loja 111 A)

- Sexta (25/02), das 10h às 21h

- Domingo (27/02), das 13h às 20h

- Segunda (28/02), das 10h às 21h



TORCIDA VISITANTE

Maracanã – Bilheteria 1

- Sexta (25/02), das 10h às 17h

- Sábado (26/02), das 10h às 17h

- Domingo (27/02), das 10h às 17h

- Segunda (28/02), das 10h às 17h

Maracanã – Bilheteria 2

- Terça (01/03), das 10h às 19h



ACESSO AO ESTÁDIO

- Os portões abrirão às 18h30

- A torcida do Fluminense entrará pelos seguintes acesso: Portão Principal (setor social), Portão 3 (camarotes) e Portões 9A, 9B e 9C (arquibancada)

- A torcida visitante vai entrar pelo Portão 11 (arquibancada de visitantes)

- É obrigatório o uso de máscara

- São proibidas ações como "rua de fogo" para recepção dos jogadores na chegada ao estádio, bem como a entrada no estádio com bandeirões, bandeiras em hastes de qualquer tipo, fogos, sinalizadores, pau de selfie e guarda-chuva.

- O público deverá obedecer a marcação dos assentos, somente utilizando aqueles autorizados para uso

- É vedada a entrada com alimentos e bebidas no estádio



SAÍDA DO ESTÁDIO

A saída do estádio será realizada de forma escalonada, direcionada pela equipe de orientação de público presente.