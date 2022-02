Clube da Série A estaria interessado na contratação de lateral do Fluminense | Fluminense | O Dia

Danilo Barcelos atuando pelo Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 23/02/2022 16:29

Rio - Fora dos planos do Fluminense, o lateral Danilo Barcelos já se movimenta para deixar o clube. De acordo com o "Netflu", o jogador foi procurado pelo Avaí, que quer se reforçar para a volta à Série A, e já iniciou conversas.

Além do Avaí, o Figueirense também procurou Danilo. No entanto, o rival do Avaí foi prontamente descartado pelo jogador e seu estafe, já que disputará a Série C neste ano. Em relação ao Leão da Ilha, a principal questão para a negociação é o salário do atleta.

Danilo Barcelos tem contrato com o Fluminense até o fim do ano. No entanto, a tendência é que ele deixe o clube antes, já que é considerado hoje a quarta opção para a lateral-esquerda.