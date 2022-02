Martinelli comemora gol da vitória do Fluminense ao lado de Germán Cano - FOTO DE MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 23/02/2022 14:46

Fábio, 41 anos, goleiro experiente. Martinelli, 20 anos, garoto da base. O que uniu os dois na estreia do Fluminense na Libertadores, contra o Millonarios, em Bogotá (COL), na última terça-feira (22), foi a alta performance. Buscando uma vaga para o time na terceira fase da competição, o goleiro defendeu um pênalti quando a partida ainda estava empatada e o moleque de Xerém iniciou a jogada que deu no segundo e gol da vitória tricolor.

“Foi um momento importante. Temos que ressaltar toda a dificuldade que a gente enfrentou, principalmente no início, com altitude e o gramado diferente do que a gente treinou. Então, a gente teve que se adaptar dentro do jogo, com estádio lotado e toda a dificuldade que Libertadores oferece. É importante a valorização do nosso grupo, pois todos que entraram contribuíram com um grande futebol e construíram oportunidades que poderiam nos ter feito sair com um resultado até melhor. Mas tudo tem o momento certo, o resultado foi importante, foi o primeiro passo e todo mundo está de parabéns pela dedicação, pela entrega, sempre honrado a camisa do Fluminense”, declarou o goleiro ao site oficial do Fluminense.

Com apenas quatro partidas pelo Fluminense, Fábio já caiu nas graças dos torcedores, ainda mais depois de defender a penalidade definitiva na noite da última terça. Mesmo recém-chegado, ele já elogiou a formação de jovens nas categorias de base do Tricolor.

“A preparação, com a qualidade individual de cada um, favorece o conjunto do Fluminense hoje, independentemente da idade. Os meninos que estão aí têm um potencial acima da média e uma cabeça muito boa, o que é crucial para a sequência de uma carreira de vitórias e conquistas. O Fluminense está de parabéns por esses meninos, pela qualidade que eles têm. Desde o meu primeiro treino aqui eu vi que era diferenciada a categoria de base e os meninos que já estão no profissional. Hoje eles têm a oportunidade de jogar uma competição importante, com pressão, e ainda assim resolver. Então estamos muito satisfeitos com o plantel e com os meninos. Todo mundo de parabéns”, elogiou o camisa 12.

Martinelli, por sua vez, comemorou sua oitava vitória seguida na temporada e agradeceu os aprendizados que recebe diariamente com jogadores de referência.

“Acho que é muito importante essa mescla no time, porque dá uma tranquilidade para os mais jovens. E eles passam muita confiança. Mas, independentemente da idade, a gente sabe que a responsabilidade é a mesma, pois quando entramos em campo todos têm que defender as cores do Fluminense. No dia a dia, eles, Felipe Melo, David Braz, Fábio, todos falam muito com a gente, os mais novos, e isso ajuda muito para nossa confiança para seguir trabalhando, sempre aprendendo novas coisas e evoluindo, pois ainda temos uma carreira muito grande pela frente”, destacou o volante.