Abel Braga - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 23/02/2022 09:00 | Atualizado 23/02/2022 09:02

Colômbia - O Fluminense teve dificuldades, mas estreou com o pé direito na Libertadores. Após sair atrás do placar, a equipe carioca se aproveitou da expulsão de um jogador do Millionarios e venceu os colombianos de virada. Abel Braga fez elogios ao adversário da partida da última terça-feira.

"Partida foi muito mais difícil do que eu imaginava. Uma equipe muito jovem, muitíssimo rápida, pressiona bem, joga em triangulação pelo lado do campo, foi bastante difícil. E soma-se a isso a altitude, que torna as coisas mais complicadas ainda", afirmou.

Apesar do bom resultado, Abel Braga não gostou muito da atuação do Fluminense. O técnico afirmou que faltou criatividade e vibração para o Tricolor na Colômbia.

"Nós hoje ficamos devendo muito a nível de criatividade. Tivemos 60% de posse de bola, 32 vezes dentro do último terço do campo na parte ofensiva, mas fomos uma equipe que não vibrou, não sei, sinceramente... É difícil cobrar, eu vou saber isso quando conversar com eles. Acho que a altitude teve uma influência grande", disse.