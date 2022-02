Nova parceira do Fluminense, a Universidade de Vassouras estampará sua marca na camisa dos homens e das mulheres - Divulgação/Fluminense

Nova parceira do Fluminense, a Universidade de Vassouras estampará sua marca na camisa dos homens e das mulheresDivulgação/Fluminense

Publicado 22/02/2022 16:19

O Fluminense tem um novo patrocinador para a temporada 2022. O clube anunciou o acerto de contrato com a Universidade de Vassouras, que estampará sua marca tanto nas camisas dos profissionais do futebol masculino, como nas equipes femininas.

O novo parceiro do Fluminense terá sua marca divulgada na barra da frente da camisa dos homens. Já no das mulheres, ficará no espaço master. O clube não divulgou os valores do contrato, válido até dezembro de 2022.



"É uma honra poder contar com o apoio da instituição, que acreditou no clube e espero que a família Univassouras agora faça parte da família do Fluminense. É a união entre Tricolores. Um trabalho lindo que está só começando", afirmou o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, no anúncio.



A Universidade de Vassouras é uma das mais tradicionais instituições de ensino superior do Estado do Rio de Janeiro. Há mais de 50 anos, forma profissionais nas áreas de Ciências Médicas, Saúde, Tecnológicas, Sociais, Aplicadas e Humanas. O Hospital Universitário de Vassouras é a principal referência hospitalar em atendimento de média e alta complexidade em todo o Centro-Sul Fluminense do estado.