Abel tem desafio na altitudeMAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 21/02/2022 21:40

Rio - O técnico Abel Braga deve promover mudanças para o duelo do Fluminense contra o Millonarios, nesta terça-feira (22), às 21h30, no Estádio El Campín, pela estreia da pré-Libertadores. A informação é do portal "GE".

A primeira mudança pode acontecer com o retorno do goleiro Fábio na equipe titular. Para a lateral-direita, Samuel Xavier deve continuar no banco de reservas e Calegari irá assumir mais uma vez a posição na Colômbia. Por outro lado, o restante da equipe tricolor deve ser a mesma das primeiras partidas do Campeonato Carioca.

Provável escalação do Fluminense na pré-Libertadores: Fábio; Nino, Felipe Melo e David Braz; Calegari, André, Yago e Cris Silva; Luiz Henrique, Willian Bigode e Fred. Técnico Abel Braga.