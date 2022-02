Luiz Henrique - Lucas Mercon / Fluminense

Luiz HenriqueLucas Mercon / Fluminense

Publicado 21/02/2022 19:25

Rio - Nino tem apenas 24 anos, mas é uma referência no elenco do Fluminense e costuma dar conselhos aos jovens formados em Xerém. Em entrevista à ESPN Brasil, o campeão olímpico falou sobre Luiz Henrique, um dos destaques do Tricolor na atual temporada. Na opinião do defensor, o atacante tem potencial para brilhar no topo do futebol internacional.

"Estava na seleção olímpica e o nosso ataque era muito especial. Anthony, Cunha, Richarlison, Paulinho entrava, Renier também. Vejo o mesmo potencial nele. Eu falo que ele não tem que ficar milionário, mas sim bilionário. Quando entender o potencial que tem, o que eu acho que ele ainda não entendeu, vai ser jogador para os maiores clubes do mundo", afirmou.

Luiz Henrique, de 21 anos, vem recebendo sondagens de grandes clubes do futebol europeu. No entanto, o Fluminense deseja receber no mínimo cerca de 15 milhões de euros (cerca de R$ 86,54 milhões) pelo atacante.