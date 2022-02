William Bigode - Lucas Merçon/Fluminense F.C.

William BigodeLucas Merçon/Fluminense F.C.

Publicado 21/02/2022 14:36

Rio - O Fluminense segue com a sua preparação para sua estreia na Copa Libertadores, nesta terça-feira (22), contra o Millonarios, da Colômbia, em duelo no Estádio El Campín, em Bogotá, às 21h30 (horário de Brasília). Para esta edição da principal competição de clubes da América do Sul, o técnico Abel Braga tem em seu elenco um experiente atleta, acostumado em ser campeão do torneio: William Bigode.

O atacante, campeão da Copa Libertadores de 2012, pelo Corinthians, e bicampeão com o Palmeiras, em 2020 e 2021, disputa sua nona edição do torneio, e está em busca de seu tetracampeonato pessoal, que também seria o primeiro título continental do Fluminense.

"Todo clube tem esse desejo e o Fluminense não é diferente. Essa ambição, esse desejo é muito grande por parte da torcida, da diretoria, da comissão técnica e dos atletas. Não adianta você querer pensar lá na frente porque tem essa primeira fase com esses jogos bem difíceis. Mas vejo a equipe bem preparada e focada para poder avançar passo a passo", disse o atacante ao SporTV.

"Libertadores é isso, não é o melhor time que vence, o de mais qualidade e talento, mas de quem entende a competição, de quem vai competir do início ao fim. A gente sabe que os clubes da América do Sul são bastante competitivos, então temos que ter equilíbrio e inteligência para colocar em prática nossa qualidade", completou William Bigode.

O atacante ainda rasgou elogios ao elenco do Tricolor, inclusive dizendo que o clube possui o "perfil da Libertadores".

"Uma coisa que eu tenho visto no nosso dia a dia e nos jogos é esse espírito competitivo, de luta, de companheirismo dentro de campo. Acredito que esse é o perfil da Libertadores", disse o camisa 17 do Fluminense.