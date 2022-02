Calegari comemora o seu gol - MAGA JR/ESTADÃO CONTEÚDO

Calegari comemora o seu golMAGA JR/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 19/02/2022 22:03

Após boa atuação da equipe reserva diante do Volta Redonda, com direito a 3 a 0 e classificação antecipada à semifinal da Taça da Guanabara, ABel Braga não escondeu a felicidade com o desempenho dos comandados e disse que está com "pulga atrás da cabeça inteira".



"No todo, foi a melhor atuação do ano. Não importa o adversário. O adversário tem valor individual muito grande, é muito rápido. O que montamos deus certo, muitos jogadores tiveram atuação acima da média. Isso é bom pra mim. Não bota a pulga atrás da orelha, bota atrás da cabeça inteira."

Com 21 pontos e líder absoluto no Carioca, o Fluminense agora vira a chave e passa a pensar no Millonarios, adversário na terça-feira, dia 22, na Colômbia, pelo jogo de ida da pré-Libertadores. O próximo duelo no Estadual é apenas no próximo sábado, que será de Carnaval, diante do Vasco, às 17h, no Nilton Santos.