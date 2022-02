Nino exalta liderança de Felipe Melo no Fluminense - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

19/02/2022

Rio - O jogo mais decisivo da temporada para o Fluminense está cada vez mais perto. Após a partida contra o Volta Redonda, neste sábado, no Luso-Brasileiro, o Tricolor seguirá direto para o Galeão, onde embarcará para a Bogotá, na Colômbia, palco do jogo contra o Millonarios, pela Pré-Libertadores, na próxima terça-feira. A chegada na capital colombiana está prevista para a manhã de domingo.

Quando chegarem ao país, os jogadores do Fluminense terão que correr contra o tempo para se adaptarem à altitude de 2.552m acima do nível do mar. Para isso, treinarão no El Campincito, uma espécie de campo anexo ao norte do Estádio El Campín, local da partida de terça.



O técnico Abel Braga não deve ter grandes problemas para a partida. Felipe Melo e David Braz, que ficaram fora das últimas partidas, têm presença confirmada. Nino ainda é dúvida, mas deve ter condições de jogo. O único desfalque confirmado é David Duarte.



Fluminense e Millonarios se enfrentam na próxima terça-feira, às 21h30, no El Campín. O jogo de volta será no dia 1º de março, em São Januário.