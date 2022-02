Abel Braga no treino do Fluminense - Lucas Merçon/ Fluminense

Abel Braga no treino do FluminenseLucas Merçon/ Fluminense

Publicado 18/02/2022 12:20

A vitória do Fluminense por 1 a 0 sobre o Nova Iguaçu marcou não só o sexto triunfo seguido na temporada, mas também outro fato importante. Com o resultado, o Tricolor igualou a maior série invicta em uma mesma temporada desde 2018. Naquela ocasião, o Tricolor também era comandado pelo técnico Abel Braga.

O Flu se mantém isolado na liderança da Taça Guanabara, agora com 18 pontos na tabela de classificação. Entre os confrontos da atual série vencedora, o Time de Guerreiros levou a melhor em dois clássicos, contra Flamengo e Botafogo, além de Audax, Portuguesa, Madureira e Nova Iguaçu.

Já em 2018, também sob o comando de Abel Braga, das seis vitórias da sequência quatro foram pelo Campeonato Carioca e duas pela Copa do Brasil. Naquela ocasião, o Fluminense também saiu vitorioso em um clássico ao golear o Flamengo por 4 a 0.



O Flu volta a campo no próximo sábado, quando enfrenta o Volta Redonda novamente no Luso-Brasileiro, às 19h. Em seguida, o time viaja direto para a Colômbia, onde enfrenta o Millonarios na terça-feira, pela segunda fase da Libertadores.

Confira todas as vitórias da série de 2022:



Madureira 0 x 1 Fluminense (30/01/2022)

Fluminense 1 x 0 Audax (03/02/2022)

Flamengo 0 x 1 Fluminense (06/02/2022)

Fluminense 2 x 1 Botafogo (10/02/2022)

Fluminense 1 x 0 Portuguesa (13/02/2022)

Nova Iguaçu 0 x 1 Fluminense (16/02/2022)



Confira todas as vitórias da série de 2018:



Madureira 1 x 2 Fluminense (28/01/2018)

Caldense-MG 0 x 1 Fluminense (32/01/2018)

Fluminense 1 x 0 Macaé (03/02/2018)

Fluminense 5 x 0 Salgueiro-PE (15/02/2018)

Bangu 0 x 4 Fluminense (21/02/2018)

Fluminense 4 x 0 Flamengo (24/02/2018)