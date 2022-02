Tiago Marques - Foto: Rodrigo Oliver

Publicado 17/02/2022

Rio - Atleta da base do Fluminense, o jogador Tiago Marques está há cinco anos no elenco do clube, e aos 14 anos, se destaca não somente dentro de campo, mas também pela visão solidária. Após tomar conhecimento de uma família que perdeu tudo na recente tragédia de Petrópolis, o atleta decidiu tomar atitudes para ajudar na recuperação dos habitantes.

Entre suas ações sociais está nas arrecadações para o município, e uma vaquinha para auxiliar uma moradora a conseguir construir uma nova casa para morar. Em suas redes sociais que já movimenta um engajamento enorme sobre o assunto, Marques fez algumas postagens pedindo ajuda dos fãs do clube para auxiliar no projeto.

Considerado a inspiração de muitos no esporte, o jovem atleta diz que deseja também deixar suas boas ações como um legado para que os jovens dessa mesma geração e dos mais novos também possam se inspirar e usarem seus talentos tanto para suas realizações, como para promover o bem aos outros.