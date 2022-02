Publicado 16/02/2022 23:27 | Atualizado 16/02/2022 23:28

Líder absoluto no Campeonato Carioca: esse é o status de momento do Fluminense, que bateu o Nova Iguaçu, por 1 a 0, no Estádio Luso Brasileiro, pela sétima rodada do Estadual, mesmo atuando com uma equipe alternativa. O gol foi marcado pelo jovem volante André. Com o resultado, o Tricolor fica na primeira colocação na tabela do Carioca, com 18 pontos, em sete partidas disputadas.

O Fluminense começou o jogo a mil e quase abriu o placar logo aos cinco minutos. William Bigode recebeu na área e rolou para Luiz Henrique, que deu lindo corte em adversário e bateu de pé direito, para fora, mas tirando tinta da trave. Mas, aos nove, a primeira baixa no Flu: depois de substituir Nino, que sentiu antes do jogo, David sentiu uma fisgada na coxa e pediu para sair. Manoel entrou em seu lugar.

Aos 16, Cano soltou uma bomba de fora da área, a bola desviou na defesa e foi para fora, mas serviu para dar susto ao Nova Iguaçu. A pressão tricolor aumentou ainda mais aos 18. Yago cruzou em direção ao gol, obrigando Diego Cerqueira a tirar de soco.

Aos 24, após a parada técnica para hidratação, o Fluminense conseguiu, enfim, abrir o placar. Willian quebrou a defesa pela esquerda e rolou no meio para Luiz Henrique dar uma pisada maravilhosa na bola para a chegada de André, que bateu de primeira para fazer 1 a 0.

No lance seguinte, na saída de bola, o Nova Iguaçu levou susto ao gol do Fluminense. Dedé puxou para o meio e soltou a bomba, mas o goleiro tricolor defendeu com tranquilidade. Aos 30, o goleiro tricolor entrou em ação novamente. Depois de cruzamento na área, João Pedro cabeceou no canto, mas o goleiro do Flu faz a ponte para evitar o empate.

Aos 32, a vida do Flu ficou ainda mais fácil. Gabriel Santana fez falta grave em Willian Bigode e, como já tinha amarelo, levou o segundo e foi para o chuveiro mais cedo, deixando o Tricolor com vantagem numérica em campo.

Nos acréscimos, Luiz Henrique, um dos destaques do Flu na primeira etapa, quase ampliou o marcador. Martinelli deu passe com cavadinha para o atacante, que finalizou cara a cara, mas Diego Cerqueira fez ótima defesa.

No segundo tempo, os jogadores tricolores demonstraram desgaste físicos e diminuíram o ritmo. O Nova Iguaçu, fraco tecnicamente, pouco fazia em campo e sequer levava perigo ao sistema defensivo do Fluminense.

Na primeira metade da segunda etapa, a única chance clara foi aos cinco minutos e novamente com Luiz Henrique. Bigode limpou a jogada e deixou o jovem atacante em ótima condição para marcar, o chute com o pé direito saiu forte, mas o goleiro Diego conseguiu ótima defesa.

Aos 26, Abel Braga promoveu duas importantes mudanças: Luiz Henrique e Cano saíram para as entradas de Ganso e Fred, respectivamente. Os torcedores presentes no Luso Brasileiro gostaram da entrada do meia e vibraram com as alterações.

Apesar de o time ter melhorado com as mexidas, o placar não foi alterado, e o Fluminense terminou o jogo com a vitória por 1 a 0 sobre o Nova Iguaçu. O próximo duelo é no sábado, às 19h, novamente no Luso Brasileiro, mas dessa vez contra o Volta Redonda, que está na décima colocação, com apenas cinco pontos conquistados.