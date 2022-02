Abel Braga -- Fluminense - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Rio - O técnico Abel Braga testou uma nova formação na equipe do Fluminense e deve fazer quatro mudanças para o confronto desta quarta-feira, contra o Nova Iguaçu, no Estádio Luso-Brasileiro, às 21h35, pela sétima rodada do Campeonato Carioca. A informação é do portal "GE".

O esqueleto do time tricolor pode ser oficializado no 4-3-3, com a permanência do goleiro Fábio, na vaga de Marcos Felipe, do volante Martinelli, a saída de David Braz para a entrada de Luccas Claro e o retorno de Willian Bigode, para fazer o trio ofensivo ao lado de Cano e Luiz Henrique.

Provável Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Cristiano; André, Martinelli e Yago Felipe; Luiz Henrique, Cano e William Bigode. Técnico: Abel Braga.