Rio de Janeiro, RJ - Brasil - 03/02/2022 - Luso-Brasileiro - Germán Cano comemorando gol FOTO DE MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 14/02/2022 15:28

Decisivo, Germán Cano, de 34 anos, é o artilheiro do Fluminense, junto a Jhon Arias, no Campeonato Carioca. O argentino tem dois gols feitos, um contra o Audax Rio e outro contra a Portuguesa, jogo do último domingo (13). Esses resultados colocaram o Fluminense no topo da tabela da Taça Guanabara.

O camisa 14 se destaca, enquanto Fred que ainda vem sendo escalado como titular, recebe críticas de torcedores. O ídolo tricolor ainda não fez gol em 2022, e, nos dois jogos em que Cano começou como titular, o argentino balançou as redes. O placar das duas partidas foi de 1 a 0, o que reforça o poder de decisão do ex-jogador do Vasco.

Com a responsabilidade de carregar dois jogos vencidos, Cano exaltou os triunfos e elogiou o elenco do Fluminense depois do último jogo contra a Portuguesa: "Feliz pela vitória. O time jogou muito bem. Poderíamos ter feito mais gols, até porque no primeiro tempo tivemos boas chances. No segundo tempo mantivemos o ritmo."

O Fluminense é líder do Campeonato Carioca com cinco vitórias de seis jogos e com o total de 15 pontos.