Jhon Arias - Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 14/02/2022 10:30 | Atualizado 14/02/2022 10:44

Rio - Contratado no meio da temporada passada, Jhon Arias chegou ao Fluminense com muita expectativa após ter se destacado pelo Independiente Santa Fe na fase de grupos da Libertadores. Porém, apesar de boas atuações no começo, o colombiano acabou perdendo espaço na equipe titular e terminou 2021 em baixa. Porém, o jogador, de 24 anos, iniciou muito bem a temporada e já se tornou um xodó dos tricolores.

Em quatro jogos na atual temporada, o colombiano marcou duas vezes, uma no clássico contra o Flamengo, e também se destacou bastante nas vitórias sobre o Botafogo e contra a Portuguesa. Arias ainda não se tornou titular oficialmente, mas já conquistou Abel Braga.

"O garoto, o Arias, novamente está pedindo passagem. Eu fico satisfeito", disse o técnico após a atuação do jogador na vitória contra a Portuguesa. O colombiano não marcou, mas participou da criação de grandes oportunidades do Tricolor na partida.

Ainda não é certo que Jhon Arias será titular na estreia do Fluminense na Libertadores, contra o Millionários, mas o colombiano deverá continuar tendo oportunidades e se seguir se destacando pode conquistar uma vaga na equipe titular.

"Não gosto de falar do que a gente monta como estratégia, apesar de que vocês (jornalistas) têm olho mágico. Acabo o treino e vocês já sabem o time. Não vai ser o mesmo time na quarta-feira, vai ser diferente do que jogou contra o Botafogo e bem diferente do que jogou hoje. Sábado é um risco muito grande, porque estaremos a 72 horas do jogo, com uma viagem de seis horas, com altitude... Não é desculpa, mas existe. Vamos tratar o jogo a jogo, como temos feito. Mas, já estamos trabalhando em cima do jogo do Millonarios", disse.