Marcelo - Divulgação / Fluminense

MarceloDivulgação / Fluminense

Publicado 14/02/2022 16:00

Rio - O Fluminense trata oficialmente a contratação de Marcelo como algo impossível para 2022, porém, ainda há esperança nas Laranjeiras. De acordo com informações do portal "NetFlu", o Tricolor trata a possível vinda do lateral-esquerdo como uma "cereja no bolo" para o fortalecimento que o elenco do Flu sofreu para esta temporada.

A cúpula de futebol tricolor o vê como um grande nome capaz de chegar para ser a estrela do time e "bombar" o plano de sócios, além de internacionalizar a marca. Marcelo, de 33 anos, tem contrato com o Real Madrid até o meio de 2022 e não irá seguir no clube espanhol.



De acordo com as informações da imprensa espanhola, Marcelo desperta, além do Fluminense, o interesse de clubes do futebol dos Estados Unidos. Apesar disso, o interesse do lateral-esquerdo seria de permanecer atuando no Velho Continente.

Revelado pelo Fluminense, Marcelo foi vendido ao Real Madrid em 2007. No clube espanhol, o brasileiro se tornou ídolo, conquistando quatro títulos da Liga dos Campeões da Europa. Ele ainda foi titular em duas Copas do Mundo com a camisa da seleção brasileira (2014 e 2018).