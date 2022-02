Cano e Jhon Arias comemoram o gol da vitória do Fluminense sobre a Portuguesa - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Publicado 13/02/2022 17:59

Já de olho na Pré-Libertadores, dia 22 contra o Millionarios (COL), o técnico Abel Braga poupou os titulares após a sequência de dois clássicos e não se arrependeu. Com uma boa atuação, os reservas do Fluminense venceram a Portuguesa por 1 a 0, gol de Germán Cano, no Nilton Santos. O Tricolor chegou aos 15 pontos e precisa torcer por tropeço do Vasco no clássico com o Botafogo, à noite, para terminar a rodada na liderança do Campeonato Carioca.



Com um time praticamente formado por reservas - apenas Cris Silva começou jogando -, o Fluminense demorou a se encontrar no primeiro tempo. Apesar da intensa movimentação, faltou acerto nas escolhas. Tanto que a primeira chance foi aos 11, com Jhon Arias, que dividiu com Carlão e o próprio goleiro espalmou. Logo depois, Calegari chutou no travessão. A Portuguesa chegou a assustar em bola aéra, mas Leandro Amaro cabeceou para fora.



Depois do tempo técnico, o Fluminense se acertou e cresceu, terminando bem o primeiro tempo, faltando apenas o gol nas 12 finalizações que fez. Nas melhores chances, Cris Silva chutou de longe para defesa de Carlão, Nonato mandou para fora e Martinelli parou na trave. Não à toa, saiu aplaudido pela torcida.

Na volta para o segundo tempo, o Fluminense jogou em ritmo lento, mas conseguiu fazer o que faltou até então para abrir o placar: a bola chegar a Germán Cano. Aos sete minutos, após lateral cobrado na área, com desvio de David Duarte, o centroavante recebeu pela primeira vez, girou e marcou seu segundo gol pelo Tricolor.

Com a vantagem, o time de Abel Braga voltou a tomar conta do jogo, só não transformou em chances claras. Mas quando Luiz Henrique entrou, logo no primeiro lance deu ótima assistência a Arias, que chutou em cima do goleiro, aos 33, cara a cara.

No fim do jogo, Abel ainda colocou Ganso em campo pela primeira vez na temporada, mas o meia não teve tempo de mostrar muita coisa.