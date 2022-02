Fluminense e Portuguesa se enfrentam na tarde deste domingo - Reprodução/Portuguesa

Fluminense e Portuguesa se enfrentam na tarde deste domingoReprodução/Portuguesa

Publicado 13/02/2022 15:18

Rio - O Fluminense está escalado para enfrentar a Portuguesa, no duelo deste domingo (13), às 16h, no Estádio Nilton Santos, pela sexta rodada do Campeonato Carioca.

Com o Tricolor vindo de dois clássicos (contra Flamengo e Botafogo), o técnico Abel Braga optou por enviar uma equipe totalmente reserva para o duelo de logo mais.

Com isso, o Clube das Laranjeiras irá a campo com: Fábio, David Duarte, Manoel e Luccas Claro; Calegari, Martinelli, Nonato, Nathan e Cris Silva; Jhon Arias e Germán Cano. Para o banco de reservas, estão a disposição os seguintes atletas: Marcos Felipe, Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Wellington, Paulo Henrique Ganso, Luiz Henrique, Willian Bigode, Danilo Barcelos, Yago Felipe, Matheus Martins, Gabriel Teixeira e Caio Paulista.

O #TimeDeGuerreiros está escalado para a partida contra a Portuguesa. VAMOS, TRICOLOR! pic.twitter.com/SfDJecS2rb — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 13, 2022

Caso o Fluminense ganhe o duelo de hoje, o Tricolor poderá assumir a liderança da competição. Para isso, o Vasco não pode vencer do Botafogo, em duelo que será realizado na Arena Castelão, em São Luís, capital do Maranhão.