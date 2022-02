Abel Braga - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Abel BragaFoto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 12/02/2022 15:49

Rio - O técnico Abel Braga pode poupar titulares do Fluminense neste domingo contra Portuguesa, às 16h, pela sexta rodada do Campeonato Carioca. O treinador planeja ter a equipe completa na estreia da pré-Libertadores, contra o Millonarios, da Colômbia, no dia 22 de fevereiro. A informação é do jornalista Victor Lessa, da Rádio Globo.

A intenção do Tricolor é de montar uma equipe alternativa e retornar com os titulares para o duelo contra o Nova Iguaçu, na próxima quarta-feira (16). O último jogo do Fluminense antes da segunda fase da Libertadores, será contra o Volta Redonda. Após o confronto, o Tricolor segue para o aeroporto e embarca para a Colômbia.

Neste caso, se o Fluminense vencer o duelo na Ilha do Governador, e o Vasco perder o seu jogo, o Tricolor assume a liderança do Campeonato Carioca. Atualmente, a equipe de Abel Braga está na segunda colocação e soma 12 pontos.