Marlon tem edema no joelho direito e fica fora por um mês em recuperaçãoFoto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 11/02/2022 16:31

Rio - O lateral-esquerdo Marlon, do Fluminense, sofreu uma lesão no edema do joelho direito e já iniciou o tratamento. No entanto, para poder retornar ao gramado, o jogador deve ficar fora por um mês em recuperação. A informação é do portal "GE".

O jogador terminou a última temporada de 2021 como titular na equipe tricolor, mas após a chegada do técnico Abel Braga neste ano, o lateral-esquerdo perdeu espaço e não tem sido relacionado pelo treinador para os confrontos no Campeonato Carioca. Para assumir a lateral-esquerda, o Fluminense conta com Cris Silva e Mario Pineida no setor.

A primeira passagem de Marlon no Fluminense não deu certo e o próprio lateral-esquerdo já admitiu. No entanto, após ser emprestado por duas temporadas na Europa, o jogador retornou ao Brasil e conquistou o espaço na equipe tricolor em 2021.