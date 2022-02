Abel Braga - Lucas Mercon / Fluminense

Rio - O técnico Abel Braga desabafou sobre as críticas que vem recebendo no comando do Fluminense. Após emplacar a quarta vitória seguida no triunfo de 2 a 1 sobre o Botafogo, na última quinta-feira, no Nilton Santos, o treinador pediu o apoio da torcida e afirmou que não mudará suas convicções.

"Não estou preocupado com crítica, sou velho nisso aí. Não tenho rede social. Mas já me falaram que aquele microfone que colocam em cima de você, uma falta de educação, que na parada técnica, eu falei "não vou falar nada porque vou estragar". Porque o treinador, às vezes, estraga. Mas naquele momento, na parada técnica, eu falei exatamente isso aí que está rolando. Falei para continuarem. E deu certo. Pode me xingar, não vou mudar minha cabeça. Todo mundo sabe que vou ganhar ou perder com a minha", afirmou Abel.

"Sou muito tranquilo quanto a isso, muito consciente. Eu não trabalho para ninguém, trabalho para o Fluminense, que é meu clube de coração. Eu trabalho no clube que me fez, que formou o meu caráter, que eu tenho orgulho de voltar aqui para tentar ganhar mais alguma coisa, que não se ganha desde que o Braga saiu daqui. Crítica você escuta. Aquilo que não serve, fica para o lado", completou.

O Fluminense volta a campo no próximo domingo, contra a Portuguesa, às 16h, no Nilton Santos.