John Kennedy ficará longe dos treinos do Fluminense por pelo menos dois meses - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Publicado 10/02/2022 16:33

John Kennedy passou por cirurgia na última quarta-feira por causa de uma fratura no quinto metatarso do pé direito sofrida durante as férias. O jovem atacante precisará de pelo menos dois meses de recuperação e não tem data para voltar a jogar pelo Fluminense. A informação é do site 'Ge'.



Apesar de jogar pelos profissionais desde o ano passado, John Kennedy acabou incluído no elenco de juniores que disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, em janeiro. Após a eliminação do Fluminense nas oitavas de final para o Santos, o atacante ganhou férias. Mas numa pelada com amigos em uma comunidade, informado pelo 'Camisa Tricolor Podcast', fraturou o pé direito.



Enquanto Matheus Martins e Wallace, que também estavam de férias por causa da Copinha, já estão treinando com os profissionais, John Kennedy ficará ainda mais atrás na disputa por uma oportunidade no ataque tricolor, que já tem Fred e Cano.



Possivelmente, ele só estará à disposição do técnico Abel Braga no Campeonato Brasileiro.