Marcos Felipe fez defesas importantes contra o Flamengo - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 10/02/2022 15:41

Um dos destaques do Fla-Flu, com defesas decisivas, Marcos Felipe tem mais um motivo para comemorar nesta semana. Se entrar em campo nesta quinta-feira, às 20h no Nilton Santos, contra o Botafogo, o goleiro completará 100 partidas pelo Fluminense.

Prata da casa, Marcos Felipe chegou no Tricolor há 13 anos. Desde então cresceu e esperou pela tão aguardada sequência de jogos nos profissionais. Emprestado ao Macaé em 2015, estreou pelo Fluminense no ano seguinte, mas somente em 2020 deslanchou. Assumiu a vaga de titular na reta final do Brasileirão e não perdeu mais, apesar de sofrer com críticas de parte da torcida.



"Eu me sinto muito feliz. A gente sabe que não é fácil hoje em dia atingir essa marca dentro de um clube grande como é o Fluminense. Foi muito trabalhoso, eu sei que tem muita coisa pela frente ainda. Estou muito feliz, é uma honra enorme e agora é continuar trabalhando para alcançar outras marcas com essa camisa”, declarou.



Além do Fla-Flu do último domingo, Marcos Felipe guarda outros dois jogos na memória como especiais: “Eu me lembro muito daquele jogo contra o Palmeiras que nós vencemos por 1 a 0 em 2019. Em 2020, contra o Santa Fe, pela Libertadores, que saímos vitoriosos lá na Colômbia mesmo jogando com um a menos. E esse ano já iniciamos a temporada ganhando um Fla-Flu. São três jogos que vão ficar marcados".