Treinador Abel Braga - MAILSON SANTANA / FLUMINENSE

Publicado 10/02/2022 19:12

Rio - O Fluminense está escalado para enfrentar o Botafogo nesta quinta-feira, às 20h, no Nilton Santos, pela quinta rodada do Campeonato Carioca. Sem mudanças, o técnico Abel Braga mantém a mesma equipe que venceu o Flamengo no último domingo.

Escalação do Fluminense Foto: Divulgação/Fluminense FC

Escalação: Marcos Felipe; Nino, David Braz, Felipe Melo, Samuel Xavier e Cris Silva; André, Yago Felipe, Luiz Henrique, Fred e Willian Bigode. Técnico: Abel Braga.

O Fluminense ocupa a terceira colocação e soma nove pontos, enquanto o Botafogo é o segundo colocação e soma 10 pontos.