Marcos Felipe - Lucas Merçon/Fluminense

Marcos FelipeLucas Merçon/Fluminense

Publicado 11/02/2022 19:08

Rio - Na última quinta-feira (10) o goleiro do Fluminense, Marcos Felipe, chegou a marca de 100 jogos com a camisa do Tricolor. O jogador é o quinto do elenco atual a chegar essa marca. Além de Marcos Felipe, Fred, Nino, Yago e Ganso também possuem essa conquista pessoal. No entanto, o goleiro é o único do quinteto que é formado nas categorias de base do clube, em Xerém.

Em entrevista ao "GE", o goleiro falou sobre a marca que alcançou pelo Clube das Laranjeiras.

"É uma satisfação muito grande completar essa marca (de 100 jogos) no clube que fui formado. Não é fácil. Como falei em outros momentos, sozinho a gente não alcança essas marcas. Tive todo o suporte desde 2009 até a minha subida ao profissional contribuiu para eu chegar nessa marca. Toda entrevista tem visto que o Abel tem sido perguntado quanto a isto. Mas não cabe a mim comentar nada. Só trabalhar. Minha relação com o André sempre foi muito boa, de muita lealdade e cumplicidade. Minha parte é trabalhar e ajudar o Fluminense. Fica a cargo da comissão decidir quem joga. Eu faço minha parte, que é trabalhar", que completou:

"Temos que estar em todos os momentos preparados, independente da situação. Trabalhamos diariamente a parte técnica, tática e psicológica. Isso é o que exige nossa profissão. Exige muito do nosso corpo. Exige muito da nossa mente. Tudo isso é muito trabalhado, independente de desconfiança ou não. De dúvida ou não. Então, é apenas trabalhar e melhorar o que precisa ser melhorado", disse o goleiro.

O próximo duelo do Fluminense é no domingo (13), contra a Portuguesa, no Estádio Nilton Santos, em duelo válido pela sexta rodada do Campeonato Carioca.