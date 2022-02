Rio de Janeiro - 10/02/2022 - Estádio Nilton Santos. Fluminense enfrenta o Botafogo esta noite pela 5ª rodada do Campeonato Carioca 2022. FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C. . IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club.É obrigatório mencionar o nome do autor ou usar a imagem. . IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. It is mandatory to mention the name of the author or use the image. . IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense Football Club. És mandatório mencionar el nombre del autor ao usar el imágen. - LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Publicado 11/02/2022 14:47

Rio - O ex-jogador Rivaldo, campeão com a Seleção na Copa do Mundo de 2002, destacou em entrevista à "Betfair" que o Fluminense "será um bom time para acompanhar" nesta temporada. Além disso, afirmou que, caso o Tricolor permaneça assim, "pode vislumbrar títulos".

Rivaldo Foto: Reprodução

"O Fluminense é um time cascudo que sempre dá o seu máximo no clássico contra o Flamengo e isso ficou novamente demonstrado em seu confronto pelo Cariocão Betfair. Acredito que o Tricolor deve estar na briga pelo título do Estadual e certamente estão focados em passar pela Pré-Libertadores para fazer parte dos grupos da CONMEBOL Libertadores", disse o ex-jogador Rivaldo.

"Será um time bom de se acompanhar neste ano. Se o time conseguir manter essa consistência durante o ano de 2022, terá boas chances de bater de frente com os principais times do Brasil, e, quem sabe, vislumbrar alguns títulos", concluiu.