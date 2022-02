Willian Bigode marcou um dos gols do Fluminense na virada sobre o Botafogo - LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Publicado 11/02/2022 12:26

Com a virada de 2 a 1 sobre o Botafogo, o Fluminense ampliou a sua boa sequência em clássicos, que vem desde 2020. Agora são oito vitórias nas últimas 11 partidas, com um aproveitamento de 78,78%.

A maior sequência invicta é justamente sobre o Glorioso, chegando a nove partidas sem perder, a última foi em 2019, sendo quatro vitórias seguidas. No Fla-Flu, a invencibilidade é de três jogos, com três triunfos. Por outro lado, o Rubro-Negro foi o responsável pela única derrota nesta sequência positiva, justamente no jogo mais importante, que foi a final do Campeonato Carioca de 2021.



Já contra o Vasco, o Fluminense só enfrentou uma vez durante esses 11 clássicos, ficando no 1 a 1. Entretanto, está invicto contra o rival há cinco partidas, com duas vitórias e três empates desde 2019.



Essa boa sequência com os rivais vem principalmente de 2021, quando o Fluminense teve 74,1% de aproveitamento em clássicos. É seu melhor desempenho desde 1950, quando conseguiu seis vitórias, um empate e uma derrota diante dos seus rivais, com um aproveitamento de 79,2% nos critérios atuais. Naquela época, a vitória valia dois pontos e, portanto, o aproveitamento seria de 81,3%.



Confira os últimos 11 clássicos do Fluminense no levantamento feito pelo clube:



- Fluminense 2 x 1 Botafogo - 10/02/2022

Campeonato Carioca 2022



- Flamengo 0 x 1 Fluminense - 06/02/2022

Campeonato Carioca 2022



- Fluminense 3 x 1 Flamengo - 23/10/2021

Campeonato Brasileiro 2021



- Flamengo 0 x 1 Fluminense - 04/07/2021

Campeonato Brasileiro 2021



- Flamengo 3 x 1 Fluminense - 22/05/2021

Campeonato Carioca 2021



- Fluminense 1 x 1 Flamengo - 15/05/2021

Campeonato Carioca 2021



- Fluminense 1 x 0 Botafogo - 17/04/2021

Campeonato Carioca 2021



- Fluminense 1 x 1 Vasco - 30/03/2021

Campeonato Carioca 2021



- Flamengo 0 x 1 Fluminense - 14/03/2021

Campeonato Carioca 2021



- Fluminense 2 x 0 Botafogo - 24/01/2021

Campeonato Brasileiro 2020



- Flamengo 1 x 2 Fluminense - 06/01/2021

Campeonato Brasileiro 2020